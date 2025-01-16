Франція і Британія обговорюють відправку миротворчих військ в Україну, - The Telegraph

Президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорюють можливість відправки військовослужбовців своїх країн в Україну як миротворчий контингент. Такий сценарій Париж і Лондон розглядають після потенційної угоди між Києвом та Москвою про припинення бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

Передбачається, що миротворці західних держав мають виступати як гарантії безпеки для України у разі домовленостей з РФ про припинення вогню.

Це є однією з ідей, про яку "зараз дедалі частіше говорять не лише в публічних дебатах, а й за закритими дверима у Вестмінстері" (в британському уряді), пише The Telegraph.

Французький президент підтримує цю ідею і вже говорив про це з українським колегою Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Британське видання зазначає, що прес-секретарі на Даунінг-стріт і в Єлисейському палаці не заперечували, що Стармер та Макрон вели переговори стосовно цієї можливості під час зустрічі минулого тижня.

Разом з тим офіційні особи в Лондоні та Парижі тримають у таємниці подробиці розмов. Однак, передає The Telegraph, численні авторитетні урядові джерела Британії наголошують, що Стармер ще не повністю погодився з даною ініціативою.

Одне джерело у Вайтхоллі в розмові з The Telegraph звернуло увагу на відкриті питання щодо можливої загрози для даного миротворчого контингенту, і чи не буде це "ескалацією".

Як може виглядати розміщення миротворців, які сценарії

Втім, варто звернути увагу, що залишається багато невизначеності щодо цієї перспективи, в тому числі не ясно, де може пролягати "буферна" зона між Силами оборони України та російськими окупантами, і де гіпотетично розмістять західних миротворців з метою забезпечити захист України від будь-яких майбутніх атак РФ.

Одне джерело британського видання в уряді повідомило, що Лондон загалом ще не схвалив таку пропозицію щодо участі країни в миротворчому контингенті.

Разом з тим The Telegraph у публікації показало три сценарії, як теоретично війська Британії та інших країн/країни як миротворці можуть бути розміщені в Україні.

Зокрема, перший передбачає заморозку лінію бойового зіткнення в Україні, при якій РФ лишає під своїм контролем тимчасово окуповані території на сході та півдні країни.

Як Британія може взяти участь у потенційній миротворчій операції у разі угоди України та РФ про припинення війни (фото: telegraph.co.uk)

Також розглядається можливість захисту західними військами Києва (другий сценарій), та створення на території Польщі "повітряного щита" й одночасне тренування воїнів ЗСУ в Україні (третій).

Розглядаються різні сценарії щодо західних миротворців (фото: telegraph.co.uk)

Питання щодо миротворців в Україні

Нагадаємо, у середині грудня Макрон обговорив питання розгортання солдатів європейських країн як миротворців в Україні з польським прем'єром Туском, який тоді заявив, що Варшава "не планує жодних подібних дій".

На початку цього тижня Макрон і Зеленський також говорили про такі потенційні плани щодо миротворців.

Український президент тоді зазначив, що як одну з ефективних гарантій безпеки обговорювати ініціативу Франції щодо розміщення військових контингентів в Україні. Глава держави додав, що сторони "розглянули практичні кроки для її впровадження, потенційного розширення та залучення інших країн до цих зусиль".

Також 15 січня під час прес-конференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском Зеленський заявив, що питання щодо розгортання миротворчих сил в Україні будуть обговорювати з прем'єром Британії, та обговорювали з балтійськими партнерами.

Додамо, міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що якщо Україна попросить західні країни, зокрема Литву, ввести війська, Вільнюс розгляне це звернення.

Нагадаємо також, РБК-Україна в окремому матеріалі писало, чи допоможе іноземний контингент завершити війну з РФ.