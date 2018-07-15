Франція - Хорватія: відео голів та огляд матчу

Збірні Франції та Хорватії зустрілися в фіналі Чемпіонаті світу 2018

Матч Франція - Хорватія став вирішальним на Чемпіонаті світу з футболу 2018. Гра завершилася з рахунком 4:2. Відео голів та огляд матчу - в матеріалі РБК-Україна.

Франція - Хорватія: огляд гри

Збірні Франції та Хорватії зіграли у фіналі ЧС 2018 15 липня на стадіоні "Лужники" в Москві. У півфіналі з мінімамльним рахунком 1:0 французи перемогли збірну Бельгії. Хорвати обійшли англійців з рахунком 2:1.

Для команди Хорватії фінал ЧС 2018 був дебютним, а Франція вже ставала чемпіоном ФІФА в 1998 році, а в 2006 році посіла друге місце у фіналі мундіалю.

15 липня команди вийшли на поле "Лужників" в таких стартових складах:

Франція : Льоріс, Павар, Варан, Юмтіті, Ернандес, Канте, Погба, Матюїді, Мбаппе, Жиру, Грізманн.

: Льоріс, Павар, Варан, Юмтіті, Ернандес, Канте, Погба, Матюїді, Мбаппе, Жиру, Грізманн. Хорватія: Субашич, Врсалько, Віда, Ловрен, Стрініч, Ракітіч, ​​Брозовіч, Модріч, Ребич, Перішич, Манджукіч.

Збірна Хорватії не тільки вперше пройшла до фіналу ЧС, але також стала першою командою, що забила автогол у фінальному поєдинку.

На 18 хвилині Маріо Манджукіч відправив м'яч у свої ворота головою після того, як Грізманн пробив зі штрафного у дальню дев'ятку.

Але вже через 10 хвилин хорвати виправили ситуацію. Гол французам забив Перішич з меж штрафної і зрівняв рахунок 1:1.

Після перегляду VAR на предмет гри рукою у Перішіча, арбітр матчу Нестор Пітана призначив пенальті. Французи успішно його реалізували і знову вирвалися вперед. Грізманн відправив м'яч у лівий кут, а воротар хорватів упав в інший.

Перший тайм матчу виявився дуже результативним. Команди пішли на перерву з результатом 2:1 на користь Франції. За статистикою, хорвати більше володіли м'ячем (61%). Французька збірна отримала перевагу тільки завдяки автоголу і пенальті через гру рукою суперників.

Початок другого тайму ще більше наблизив Францію до перемоги. На 59 хвилині рахунок гри став 3:1 на користь французів. Після блокування удару Погба не здався і забив з другої спроби.

Четвертий гол для французької збірної забив Мбаппе на 65 хвилині. Субашич пропустив м'яч, не побачивши удару з-за меж штрафної.

Намагаючись відігратися, через 4 хвилини хорвати зменшили розрив у рахунку. Манджукіч відправив м'яч у ворота суперника. Льоріс намагався обіграти Манджукіча і віддав м'яч прямо йому на ногу.

Після голу Хорватії результат матчу став 4:2 на користь Франції. Незважаючи на перевагу у володінні м'ячем, Хорватії не вдалося скоротити розрив у рахунку.

Таким чином, переможцем Чемпіонату світу з футболу 2018 стала збірна Франції, Хорватія посіла друге місце мундіалю в Росії.