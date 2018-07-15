Франция - Хорватия: видео голов и обзор матча

Сборные Франции и Хорватии встретились в финале Чемпионате мира 2018

Матч Франция - Хорватия стал решающим на Чемпионате мира по футболу 2018. Игра завершилась со счетом 4:2. Видео голов и обзор матча - в материале РБК-Украина.

Франция - Хорватия: обзор игры

Сборные Франции и Хорватии сыграли в финале ЧМ 2018 15 июля на стадионе "Лужники" в Москве. В полуфинале с минимамльным счетом 1:0 французы победили сборную Бельгии. Хорваты обошли англичан с результатом 2:1.

Для команды Хорватии финал ЧМ 2018 был дебютным, а Франция уже становилась чемпионом ФИФА в 1998 году, а в 2006 году заняла второе место в финале мундиаля.

15 июля команды вышли на поле "Лужников" в таких стартовых составах:

Франция: Льорис, Павар, Варан, Юмтити, Эрнандес, Канте, Погба, Матюиди, Мбаппе, Жиру, Гризманн.

Льорис, Павар, Варан, Юмтити, Эрнандес, Канте, Погба, Матюиди, Мбаппе, Жиру, Гризманн. Хорватия: Субашич, Врсалько, Вида, Ловрен, Стринич, Ракитич, Брозович, Модрич, Ребич, Перишич, Манджукич.

Сборная Хорватии не только впервые прошла в финал ЧМ, но также стала первой командой, забившей автогол в финальном поединке.

На 18 минуте Марио Манджукич отправил мяч в свои ворота головой после того, как Гризманн пробил со штрафного в дальнюю девятку.

Но уже спустя 10 минут хорваты исправили ситуацию. Гол французам забил Перишич из пределов штрафной и сравнял счет 1:1.

После просмотра VAR на предмет игры рукой у Перишича, арбитр матча Нестор Питана назначил пенальти. Французы успешно его реализовали и вновь вырвались вперед. Гризманн отправил мяч в левый угол, а вратарь хорватов упал в другой.

Первый тайм матча оказался очень результативным. Команды ушли на перерыв с результатом 2:1 в пользу Франции. По статистике, хорваты больше владели мячом (61%). Французская сборная получила преимущество только благодаря автоголу и пенальти из-за игры рукой соперников.

Начало второго тайма еще больше приблизило Францию к победе. На 59 минуте счет игры стал 3:1 в пользу французов. После блокировки удара Погба не сдался и забил со второй попытки.

Четвертый гол для французской сборной забил Мбаппе на 65 минуте. Субашич пропустил мяч, не увидев удара из-за штрафной.

Пытаясь отыграться, спустя 4 минуты хорваты уменьшили разрыв в счете. Манджукич отправил мяч в ворота соперника. Льорис пытался обыграть Манджукича и отдал мяч прямо ему на ногу.

После гола Хорватии результат матча стал 4:2 в пользу Франции. Несмотря на преимущество во владении мячом, Хорватии не удалось сократить разрыв в счете.

Таким образом, победителем Чемпионата мира по футболу 2018 стала сборная Франции, Хорватия заняла второе место мундиаля в России.