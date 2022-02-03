Франція хоче провести тристоронню зустріч з Польщею і Німеччиною через Україну, - Reuters

Президент Франції Еммануель Макрон розглядає можливість проведення тристоронньої зустрічі з Польщею та Німеччиною для обговорення ситуації навколо України. Зустріч може відбутися найближчим часом у Берліні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Макрон також заявив, що Дуда запропонував йому підтримку щодо деескалації напруженості в Україні.

Видання зазначає, що можливість подібної зустрічі обговорювалася в ході розмови Макрона з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Нагадаємо, сьогодні Макрон проведе телефонні розмови з президентами РФ і України Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським.

Крім того, 21 січня президенти України та Польщі Володимир Зеленський та Анджей Дуда провели переговори, під час яких, зокрема, вони обговорили питання регіональної безпеки.

Додамо, під час зустрічі Дуда заявляв, що Захід повинен запобігти вторгненню Росії в Україну.