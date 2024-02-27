Франция хочет увеличить производство до 5000 артиллерийских снарядов в месяц, - Минобороны

Франция должна увеличить производство артиллерийских боеприпасов и выйти на показатели в 4-5 тысяч штук в месяц.

Об этом заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde .

"Я очень надеюсь, что мы сможем производить от 4000 до 5000 155-мм снарядов в месяц", - заявил министр во время слушаний в Национальном собрании.

Лекорню напомнил, что в начале войны в Украине Франция производила тысячу боеприпасов в месяц, а затем увеличила их до 2000 в 2023 году.

Он добавил, что в феврале Франция вышла на уровень производства 3 тысяч снарядов в месяц, хотя показатель все равно низкий. Также Лекорню сказал, что проблемы есть с порохом и производственными линиями.

По словам министра, оборонная компания Nexter делает все возможное, чтобы инвестировать в производство и открыть дополнительную линию.

Парижская конференция по военной помощи Украине

26 февраля в Елисейском дворце в Париже состоялась рабочая встреча около 20 европейских лидеров. Участники конференции обсудили способы противостояния России и возможные пути помощи Украине в противостоянии агрессору, в контексте обострения ситуации на фронте за последние недели.

По итогам конференции президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал обещание ЕС передать миллион снарядов Украине, которое не смогли вовремя выполнить - на 1 марта 2024 года у стран ЕС наберется лишь 600 тысяч боеприпасов.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление по поводу того, что ЕС поставил Киеву только 30% обещанных снарядов до марта 2024 года.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что Украина получит более 1 млн. артиллерийских снарядов от стран ЕС до конца текущего года.