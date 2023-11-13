Франция хочет до конца года обучить 7000 украинских военных, - AP

На прошлой неделе французская армия предоставила агентству Associated Press доступ на тренировочную базу в сельской местности Франции, чтобы понаблюдать за тем, как последний класс украинских пехотинцев проходит испытания в конце четырехнедельного курса.

Первоначальной целью миссии ЕС было обучить 15 000 солдат, но она намного превысила эту цель и теперь планирует достичь 35 000 к концу этого года.

"Помимо базовой подготовки по обращению с оружием, оказанию первой помощи на поле боя и других навыков, инструкторы также передают специальные военные ноу-хау, начиная от разминирования и нанесения ударов с воды на борту небольших катеров до ремонта оборудования, обучения офицеров и даже помощи украинским военным капелланам", - пишет издание.

Что говорят французские инструкторы об обучении

Французские инструкторы оставили останки животных в комплексе блиндажей и рвов, чтобы подготовить войска к кровопролитию на поле боя. По словам главного французского тренера по подготовке, только офицеры имели опыт работы на передовой.

"В Украине ясно видно, что линия фронта относительно заморожена, и две воюющие стороны используют очень похожие доктрины", - сказал он.

Инструктор говорит, что сегодня один из ключей, который ищут в попытке сломать эту инерцию, это попытаться разработать схемы маневрирования.

Кроме нападения на свежевырытые траншеи, журналисты также наблюдали, как украинцы энергично защищали макет села от нападения "французского врага" и прятались в залитых дождем лесах.

Обучение украинских военных в странах Запада

Напомним, в ноябре 2022 Европейский союз официально запустил тренировочную миссию для украинских бойцов. Тогда планировалось, что в рамках миссии EUMAM будут подготовлены до 15 тысяч военных.

В феврале сообщалось, что ЕС увеличит количество украинских военных, которые пройдут обучение, в два раза. Дополнительно будут обучены 15 тысяч военнослужащих.

В августе министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что в стране уже прошли подготовку 6 тысяч украинских военнослужащих в рамках плана обучения бойцов ВСУ в 2023 году.