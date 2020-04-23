Франція готується послабити карантин 11 травня

Франція частково послабить карантин у країні з 11 травня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра економіки і фінансів Брюно Ле Мера виданню franceinfo.

За його словами, з 11 травня в країні планується дозволити роботу підприємств торгівлі, за винятком барів та ресторанів.

"Ми виходимо з кризової фази, ми збираємося перейти до другого перехідного етапу, на якому діяльність підприємств відновиться. Ми хочемо, щоб всі підприємства могли відновити свою діяльність 11 травня", - сказав Ле Мер.

При цьому він виключив можливість відновлення роботи барів і ресторанів, оскільки вони підлягають "особливому поводженню".

"Для цієї сфери немає нічого гіршого, ніж відкритися поспіхом. Це буде найгірший метод у цьому питанні", - додав французький міністр.

Нагадаємо, вчені французького Інституту Пастера заявили, що у Франції коронавірусом захворіли менше 6% населення країни, що є недостатньою кількістю для запобігання другої хвилі епідемії у разі зняття карантину.

У середині квітня французький уряд продовжив обмежувальні заходи у зв'язку з коронавірусом до 11 травня

Наразі у Франції зафіксовано майже 160 тис. випадків зараження COVID-19 та 21,3 тис. смертей від інфекції. За минулу добу зареєстрували 1827 нових випадків інфікування та 544 нових випадки смерті. Ще понад 40 тис. осіб одужали.