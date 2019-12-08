Франція готова оскаржити в СОТ тарифи США на шампанське

Фото: Бруно Ле Мер (europarl.europa.eu)

Франція має намір оскаржити загрозу Трампа ввести мита за ставкою до 100% на французькі товари на суму 2,4 млрд доларів

Франція має намір оскаржити загрозу президента США Дональда Трампа ввести мита за ставкою до 100% на французькі товари на суму 2,4 млрд доларів у Світовій організації торгівлі (СОТ). Про це заявив міністр економіки і фінансів Франції Брюно Ле Мер, передає Reuters.

У США заявили, що введений Францією цифровий податок для технологічних компаній є дискримінаційним по відношенню до Google, Apple, Facebook, Amazon та інших ІТ-компаніям.

"Ми готові передати цю справу в міжнародний суд, зокрема в СОТ, тому що національний податок для цифрових корпорацій зачіпає американські компанії так само, як інші компанії з ЄС, Франції або Китаю. Це не дискримінація", - заявив він.

Міністр зазначив, загроза санкцій США відносно 53 позицій французьких товарів "не має правового підґрунтя", пише Le Figaro. Він назвав можливе введення мит на вина і шампанське "надмірно агресивною" кроком.

Ле Мер також зазначив, що французька влада готові обговорювати з Вашингтоном глобальний цифровий податок в Організації економічного співробітництва і розвитку.

Нагадаємо, 18 жовтня в США вступили в силу нові мита в розмірі 10% і 25% на ряд товарів з Франції, Німеччини, Іспанії та Великобританії.

Пізніше в Євросоюзі пообіцяли ввести відповідні мита, мотивуючи їх порушеннями США в справі Boeing. При цьому, за словами глави Єврокомісії з торгівлі Сесілії Мальмстрем, введення торгових тарифів не відповідає довгостроковим інтересам обох сторін.