Греція закликала своїх громадян покинути Україну
Міністерство закордонних справ Греції звернулося до своїх громадян із закликом негайно покинути територію України. При цьому там рекомендують утриматися від поїздок до нашої країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Греції.
"Міністерство закордонних справ не рекомендує всім подорожувати територією України, і водночас закликає громадян Греції, які перебувають у країні, негайно залишити країну. Громадянам Греції, які ще не поїхали, також рекомендується негайно повідомити свої контактні дані до посольства Греції у Києві", - йдеться в повідомленні.
Там також заявили, що штат посольства у Києві "скорочено до необхідного", але "разом з тим буде посилено штат генконсульства в Маріуполі".
Нагадаємо, США, Британія, Німеччина та ще низка країн закликали своїх громадян терміново залишити територію України через загрозу вторгнення Росії.
Також стало відомо, що ізраїльські авіакомпанії збільшують кількість рейсів з України для повернення громадян.