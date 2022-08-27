Франція та Німеччина пропонують запровадити візові санкції не для всіх росіян, - Bloomberg

Франція та Німеччина заявили, що ЄС має продовжувати видавати візи росіянам, не пов'язаним із владою, навіть попри те, що сусідні з Росією країни, включаючи країни Балтії та Фінляндію, хочуть, щоб заборону на видачу документів на в'їзд для всіх без виключень росіян все ж таки було введено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Мова йде насамперед, наприклад, про студентів, художників, вчених, фахівців тощо.

"Розуміючи стурбованість деяких держав-членів у цьому контексті, ми не повинні недооцінювати перетворювальну силу особистого досвіду життя в демократичних системах, особливо для майбутніх поколінь", - йдеться у документі, з яким ознайомилося видання.

Як пише Bloomberg, як компроміс на зустрічі міністрів обговорюватиметься варіант, за якого росіянам для отримання короткострокових віз доведеться проходити додаткові бюрократичні процедури і сплачувати великі внески.