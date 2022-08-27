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Франція та Німеччина пропонують запровадити візові санкції не для всіх росіян, - Bloomberg

Фото: Франція та Німеччина пропонують запровадити візові санкції не для всіх росіян (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Франція та Німеччина заявили, що ЄС має продовжувати видавати візи росіянам, не пов'язаним із владою, навіть попри те, що сусідні з Росією країни, включаючи країни Балтії та Фінляндію, хочуть, щоб заборону на видачу документів на в'їзд для всіх без виключень росіян все ж таки було введено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Мова йде насамперед, наприклад, про студентів, художників, вчених, фахівців тощо.

"Розуміючи стурбованість деяких держав-членів у цьому контексті, ми не повинні недооцінювати перетворювальну силу особистого досвіду життя в демократичних системах, особливо для майбутніх поколінь", - йдеться у документі, з яким ознайомилося видання.

Як пише Bloomberg, як компроміс на зустрічі міністрів обговорюватиметься варіант, за якого росіянам для отримання короткострокових віз доведеться проходити додаткові бюрократичні процедури і сплачувати великі внески.

Як повідомлялося, міністри закордонних справ Європейського Союзу обговорять візові санкції для громадян Росії на зустрічі 31 серпня.

Нагадаємо, раніше заборону на видачу віз росіянам підтримали в Естонії, Латвії, Польщі, Фінляндії і Чехії.

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