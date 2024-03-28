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Франция поможет Бразилии разработать ядерный двигатель для ее субмарин, - Макрон

Фото: Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Вадим Ребрина

Франция поможет Бразилии разработать ядерную силовую установку для будущих бразильских подлодок, обеспечив при этом соблюдение обязательств по "нераспространению".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на rfi.

Президент Франции Эммануэль Макрон 27 марта совершил визит в Бразилию. Он встретился с президентом Лулой да Силвой, которому пообещал помощь Франции в создании силовой установки для подлодок.

Силовая установка – это энергетический комплекс, предназначенный для получения механической энергии. Он состоит из двигательной установки и вспомогательного оборудования к ней.

"Я надеюсь, что мы откроем главу для новых подлодок (...), что мы увидим ядерный двигатель, полностью уважая все самые строгие обязательства по нераспространению", – сказал Макрон.

"Вы хотите этого, Франция будет на вашей стороне", – добавил он.

Агентство Bloomberg, анонсируя визит Макрона в Бразилию, сообщало, что президент Франции планирует попытаться убедить Лулу да Силву занять определенную позицию по войне РФ против Украины.

Лула до сих пор стремился позиционировать свою страну как нейтральную, которая может поддерживать связи как с Россией, так и с Украиной.

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БразилияЭммануэль МакронЛула да Силва