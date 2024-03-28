Франция поможет Бразилии разработать ядерный двигатель для ее субмарин, - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон 27 марта совершил визит в Бразилию. Он встретился с президентом Лулой да Силвой, которому пообещал помощь Франции в создании силовой установки для подлодок.

Силовая установка – это энергетический комплекс, предназначенный для получения механической энергии. Он состоит из двигательной установки и вспомогательного оборудования к ней.

"Я надеюсь, что мы откроем главу для новых подлодок (...), что мы увидим ядерный двигатель, полностью уважая все самые строгие обязательства по нераспространению", – сказал Макрон.

"Вы хотите этого, Франция будет на вашей стороне", – добавил он.