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Франція допоможе Бразилії розробити ядерний двигун для її субмарин, - Макрон

Фото: Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Вадим Ребрина

Франція допоможе Бразилії розробити ядерну силову установку для майбутніх бразильських підводних човнів, забезпечивши при цьому дотримання зобов’язань щодо "нерозповсюдження".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на rfi.

Президент Франції Еммануель Макрон 27 березня здійснив візит до Бразилії. Він зустрівся з президентом Лулою да Сілвою, якому пообіцяв допомогу Франції у створенні силової установки для підводних човнів.

Силова установка – це енергетичний комплекс, призначений для отримання механічної енергії. Він складається з рухової установки та допоміжного обладнання до неї.

"Я сподіваюся, що ми відкриємо главу для нових підводних човнів (...), що ми побачимо ядерний двигун, повністю поважаючи всі найсуворіші зобов’язання щодо нерозповсюдження", – сказав Макрон.

"Ви хочете цього, Франція буде на вашому боці", - додав він.

Агентство Bloomberg, анонсуючи візит Макрона до Бразилії, повідомляло, що президент Франції планує спробувати переконати Лулу да Сілву зайняти певну позицію щодо війни РФ проти України.

Лула досі прагнув позиціонувати свою країну як нейтральну, яка може підтримувати зв'язки як з Росією, так і з Україною.

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БразиліяЕммануель МакронЛула да Силва