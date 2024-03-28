Франція допоможе Бразилії розробити ядерний двигун для її субмарин, - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон 27 березня здійснив візит до Бразилії. Він зустрівся з президентом Лулою да Сілвою, якому пообіцяв допомогу Франції у створенні силової установки для підводних човнів.

Силова установка – це енергетичний комплекс, призначений для отримання механічної енергії. Він складається з рухової установки та допоміжного обладнання до неї.

"Я сподіваюся, що ми відкриємо главу для нових підводних човнів (...), що ми побачимо ядерний двигун, повністю поважаючи всі найсуворіші зобов’язання щодо нерозповсюдження", – сказав Макрон.

"Ви хочете цього, Франція буде на вашому боці", - додав він.