Франція налала грант на проект з будівництва енергонакопичувача в Україні

У найближчі півроку планують підготувати техніко-економічне обґрунтування проекту

Министерство экономики и финансов Франции предоставило грант на 650 тыс. евро для финансирования подготовки совместного проекта "Укрэнерго" и RTE International по реализации первой в Украине системы Energy Storage. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

Как отметили в пресс-службе, в ближайшие полгода запланирована реализация RTE International первого этапа проекта - технико-экономического обоснования и технических заданий для дальнейших работ. На втором этапе должна быть определена возможная стоимость строительства, создана модель будущей системы хранения, а также дорожная карта с перечнем всех необходимых мер для воплощения совместного проекта.

Этот проект имеет значение для интеграции энергосистемы Украины с энергосистемой континентальной Европы. В частности, одним из требований интеграции Украины в ENTSO-E является обеспечение необходимого объема первичного регулирования частоты, напомнили в пресс-службе компании.

"Кроме того, в течение последних нескольких лет в Украине наблюдается увеличение объемов производства ветровой и солнечной генерации. По прогнозам, к 2035 году удельный вес "зеленой" энергетики в энергобалансе составит около 25%. Это требует строительства дополнительных высокоманевренных мощностей, которые к тому же отвечают экологическим требованиям европейских стран. Энергонакопители способны решить эту задачу", - отметили в "Укрэнерго".

Напомним, в октябре 2018 года НЭК "Укрэнерго" и французская компания RTE подписали меморандум о развитии энергетических сетей.

Как сообщало РБК-Украина, в сентябре 2018 года Служба безопасности Украины (СБУ) подписала меморандум с энергетической компанией "Укрэнерго" и ПАО "Укргидроэнерго" для противодействия киберугрозам.