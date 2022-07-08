Греція та Болгарія запустили трубопровід, щоб зменшити залежність від російського газу
Греція та Болгарія відзначили завершення будівництва газопроводу між двома країнами. Це може суттєво зменшити залежність Європи від російського газу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Трубопровід довжиною у понад 180 кілометрів проходить між північно-східним грецьким містом Комотіні та болгарським містом Стара-Загора і з'єднує газотранспортні системи Греції та Болгарії. Він забезпечить цим країнам та їхнім сусідам доступ до нових мережевих з’єднань.
Interconnector Greece-Bulgaria дозволить отримувати газ з азербайджанського родовища Шах-Деніз, а також скраплений газ з різних джерел через термінали у Греції.
Раніше Болгарія задовольняла понад 90% своїх потреб імпортом російського газу. Після відмови платити Росії в рублях, "Газпром" повністю призупинив постачання газу компанії "Булгаргаз". Тоді Болгарія почала пробні постачання газу з Азербайджану.
Греція покривала близько 40% річних потреб російським газом. Завершення будівництва газопроводу відкладалося - через затримку імпорту матеріалів під час пандемії коронавірусу. Будівництво газопроводу розпочалося в травні 2019 року у Болгарії. Тоді планувалося, що будівельні роботи завершаться до кінця листопада 2020 року.
Раніше прем'єр-міністр Румунії Ніколає Чуке заявляв, що після введення в експлуатацію інтерконектора Греція-Болгарія його країна зможе постачати природний газ до Молдови та України.
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