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Греція та Болгарія запустили трубопровід, щоб зменшити залежність від російського газу

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Україна, П'ятниця 08 липня 2022 20:26
Греція та Болгарія запустили трубопровід, щоб зменшити залежність від російського газу Фото: Греція та Болгарія відзначили завершення будівництва газопроводу (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Греція та Болгарія відзначили завершення будівництва газопроводу між двома країнами. Це може суттєво зменшити залежність Європи від російського газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Трубопровід довжиною у понад 180 кілометрів проходить між північно-східним грецьким містом Комотіні та болгарським містом Стара-Загора і з'єднує газотранспортні системи Греції та Болгарії. Він забезпечить цим країнам та їхнім сусідам доступ до нових мережевих з’єднань.Греція та Болгарія запустили трубопровід, щоб зменшити залежність від російського газу

Interconnector Greece-Bulgaria дозволить отримувати газ з азербайджанського родовища Шах-Деніз, а також скраплений газ з різних джерел через термінали у Греції.

Раніше Болгарія задовольняла понад 90% своїх потреб імпортом російського газу. Після відмови платити Росії в рублях, "Газпром" повністю призупинив постачання газу компанії "Булгаргаз". Тоді Болгарія почала пробні постачання газу з Азербайджану.

Греція покривала близько 40% річних потреб російським газом. Завершення будівництва газопроводу відкладалося - через затримку імпорту матеріалів під час пандемії коронавірусу. Будівництво газопроводу розпочалося в травні 2019 року у Болгарії. Тоді планувалося, що будівельні роботи завершаться до кінця листопада 2020 року.

Раніше прем'єр-міністр Румунії Ніколає Чуке заявляв, що після введення в експлуатацію інтерконектора Греція-Болгарія його країна зможе постачати природний газ до Молдови та України.

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Газ Греція Болгария
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