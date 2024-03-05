Франция будет участвовать в закупке 800 тысяч снарядов для Украины, - Макрон

"Чешская инициатива чрезвычайно полезна, мы ее поддерживаем, мы будем в ней участвовать. Она заключается в том, чтобы искать боеприпасы везде, где они доступны и совместимы с поставленным нами оборудованием", - отметил Макрон во время встречи с президентом Чехии Петром Павелом.

Говоря о средствах на закупку боеприпасов Макрон рассказал, что "это может быть двусторонняя мобилизация, сотрудничество с третьими сторонами, двустороннее финансирование, так же как и европейское финансирование".

Он добавил, что для закупки боеприпасов можно задействовать и Европейский фонд мира.

800 тысяч снарядов для Украины

Напомним, в прошлом месяце президент Чехии заявил, что Прага нашла около 800 000 единиц боеприпасов, которые могут быть закуплены в странах, не входящих в ЕС, и доставлены в Украину в течение нескольких недель, если найти финансирование.

Эта инициатива является запасным вариантом, поскольку ЕС не выполнил обещание предоставить Украине 1 миллион артиллерийских снарядов к марту месяцу.

Недавно стало известно, что Украина готовится получить первую партию из 800 тысяч боеприпасов, которые нашла Чехия.





