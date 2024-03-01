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Украина готовится получить первую партию боеприпасов, которые для ВСУ нашла Чехия

Пятница 01 марта 2024 21:56
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Украина готовится получить первую партию боеприпасов, которые для ВСУ нашла Чехия Архивное фото: Украина готовится получить первую партию боеприпасов (facebook com ukroboronprom)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные собираются получить первую партию из сотен тысяч 155-мм артиллерийских снарядов в рамках международных усилий по поиску боеприпасов.

Об этом заявил заместитель министра обороны Чехии Ян Иреш, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Украина может получить первые снаряды в течение нескольких недель в рамках инициативы, согласно которой Чехия выступает посредником. Она координирует правительства, желающие профинансировать закупку 155-мм снарядов в третьих странах.

Он сказал, что ряд европейских стран являются участниками этой инициативы. Он не уточнил, какие страны финансируют закупки или чьи запасы используются, но сказал, что поставки, скорее всего, будут раскрыты после их прибытия.

"Инициатива Чешской Республики - это один из способов продемонстрировать, что мы действительно что-то делаем, а не ждем того, что произойдет на "холме", - сказал Иреш.

Министр армии США Кристин Вормут недавно сообщила, что государственные предприятия, управляемые подрядчиками, находятся на пути к увеличению производства 155-мм снарядов примерно до 36 000 в месяц примерно с апреля с 28 000 в месяц по состоянию на октябрь.

Чешская инициатива

Ранее стало известно, что Чехия обнаружила для Украины 800 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 и 122 миллиметров. В ближайшие недели они могут отправиться в украинскую армию.

И недавно Франция и Нидерланды поддержали план закупки боеприпасов за пределами Европы, чтобы быстрее доставить крайне необходимую военную технику в Украину. Ожидается, что предложение будет сделано в начале марта.

Нидерланды же сообщили о выделении более 100 миллионов евро Украине на чешскую инициативу закупки артиллерийских снарядов за пределами ЕС.

Также Бельгия выделила 200 млн евро на чешскую инициативу по закупке артиллерийских боеприпасов, в которых остро нуждается Украина.

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