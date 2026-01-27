Франция блокирует закупку для Украины ракет Storm Shadows, - The Telegraph

Франция выступила против смягчения правил, которые позволили бы Украине использовать европейский кредит для закупки британского вооружения.

Париж настаивает на том, что средства нового финансового инструмента должны расходоваться исключительно внутри Евросоюза, с приоритетом для европейской оборонной промышленности.

Как сообщает The Telegraph со ссылкой на документы нового оборонного плана ЕС, Франция не поддержала инициативу по упрощению закупок британских крылатых ракет Storm Shadow для Украины.

Речь идет о кредите в размере 90 млрд евро, значительная часть которого предназначена для финансирования поставок вооружений для ВСУ.

Разногласия внутри ЕС

По данным издания, коалиция из 11 стран ЕС предложила ослабить действующие ограничения, чтобы Киев мог приобретать британское оружие за счет этого кредита.

"Коалиция из 11 стран ЕС предложила ослабить правила, разрешающие официальному Киеву использовать кредит в размере 90 млрд евро для покупки британского оружия. Однако Франция хочет, чтобы эти деньги были израсходованы внутри ЕС", — говорится в статье.

Согласно действующим правилам, две трети средств должны направляться на закупки у европейских и украинских производителей, что ограничивает возможности приобретения вооружения вне Евросоюза.

Потребности Украины и спор вокруг Storm Shadow

Документы, с которыми ознакомилась The Telegraph, свидетельствуют, что украинская сторона оценивает потребность в военной технике, произведенной за пределами ЕС, в 24 млрд евро в 2026 году.

"Эта цифра в основном касается поставок американских систем противовоздушной обороны Patriot и перехватчиков PAC-3, но ракеты дальнего действия были определены как еще одна потребность, которую европейские страны, возможно, не смогут удовлетворить", — пишет издание.

В этом контексте британские ракеты Storm Shadow рассматривались как возможное решение. Авторы инициативы предложили четырехуровневую систему приоритетов, которая позволила бы Великобритании занять более высокое место в цепочке закупок при условии готовности обеспечить потребности Украины.

Политические мотивы и критика

По словам дипломатического источника, Франция отвергла эту идею, настаивая на стратегической автономии ЕС.

"Париж находится в центре усилий по обеспечению стратегической автономии ЕС от своих союзников, в основном от США, из-за разрыва отношений с президентом Дональдом Трампом из-за его угроз захватить Гренландию", — отмечает издание.

Такой подход уже вызвал критику внутри ЕС, поскольку может ограничить способность Украины противостоять воздушным атакам.

"Попытку предотвратить влияние Франции поддерживают страны Балтии и Скандинавии, а также Польша, Румыния, Чехия и Нидерланды", — сообщил собеседник The Telegraph.

Он добавил, что еще восемь стран, включая Германию, выступили за более гибкий подход к Великобритании, однако официально к коалиции не присоединились.