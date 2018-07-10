Франція - Бельгія: прогноз букмекерів

Фахівці вважають "триколірних" фаворитом матчу

Збірні Франції та Бельгії битимуться в півфіналі чемпіонату світу з футболу 2018. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 21:00, а дивитися поєдинок можна на телеканалі "Інтер". На думку букмекерів, перевага в цьому двобої на боці "триколірних".

10 липня 21:00

Санкт-Петербург, стадіон Санкт-Петербург

Букмекерська компанія bet365 приймає ставки на перемогу "триколірних" з коефіцієнтом 2,54, а на "червоних дияволів" - 3,1. Нічия в цьому протистоянні оцінюється в 3,25.

Їх колеги з William Hill приблизно такої ж думки - на тріумф Франції можна поставити з коефіцієнтом 2,38, а на перемогу Бельгії - 3,1.

Нагадаємо, після перемоги збірної Хорватії над господарями ЧС-2018 навколо захисника національної команди Домагоя Віди та одного з членів делегації Огнена Вукоєвича розгорівся скандал.