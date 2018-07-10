Франция - Бельгия: прогноз букмекеров

Специалисты считают "трехцветных" фаворитом матча

Сборные Франции и Бельгии сразятся в полуфинале чемпионата мира по футболу 2018. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 21:00, а смотреть поединок можно на телеканале "Интер". По мнению букмекеров, преимущество в этом матче на стороне "трехцветных".

10 июля 21:00

Санкт-Петербург, стадион "Санкт-Петербург"

Букмекерская компания bet365 принимает ставки на победу "трехцветных" с коэффициентом 2,54, а на "красных дьяволов" - 3,1. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,25.

Их коллеги из William Hill примерно такого же мнения - на триумф Франции можно поставить с коэффициентом 2,38, а на победу Бельгии - 3,1.

Напомним, после победы сборной Хорватии над хозяевами ЧМ-2018 вокруг защитника национальной команды Домагоя Виды и одного из членов делегации Огнена Вукоевича разгорелся скандал.