Франция - Бельгия: прогноз букмекеров

Новости Чемпионат мира по футболу 2018 10.07.2018 - 18:27

Специалисты считают "трехцветных" фаворитом матча

Сборные Франции и Бельгии сразятся в полуфинале чемпионата мира по футболу 2018. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 21:00, а смотреть поединок можно на телеканале "Интер". По мнению букмекеров, преимущество в этом матче на стороне "трехцветных".

10 июля 21:00
Санкт-Петербург, стадион "Санкт-Петербург"

 

Букмекерская компания bet365 принимает ставки на победу "трехцветных" с коэффициентом 2,54, а на "красных дьяволов" - 3,1. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,25.

Их коллеги из William Hill примерно такого же мнения - на триумф Франции можно поставить с коэффициентом 2,38, а на победу Бельгии - 3,1.

Напомним, после победы сборной Хорватии над хозяевами ЧМ-2018 вокруг защитника национальной команды Домагоя Виды и одного из членов делегации Огнена Вукоевича разгорелся скандал.

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