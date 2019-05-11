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У Франції "жовті жилети" знову вийшли на протести

Новини » Надзвичайні події    11.05.2019 - 16:50
У Франції "жовті жилети" знову вийшли на протести
Фото: протести "жовтих жилетів" 11 травня (скріншот)

Рух хоче активізувати масові акції після рекордно низького рівня явки на минулих вихідних

На суботу, 11 травня, найбільші протести "жовтих жилетів" заплановані у французьких містах Нант і Ліон. Про це повідомляє видання Le Parisien.

Видання зазначає, що рух прагне активізувати масові акції після рекордно низького рівня явки на минулих вихідних.

При цьому підкреслюється, що майже через шість місяців після початку руху підтримка "жовтих жилетів" знижується. У демонстраціях минулого тижня брали участь менше 19 тисяч людей по всій країні, за даними французького міністерства внутрішніх справ, і 40 291 особа, як стверджують протестувальники. В обох випадках це були найменші цифри від початку руху.

Вказано, що "жовті жилети" сподіваються, що, проводячи великі мітинги в інших великих містах, вони будуть приваблювати прихильників, які не мають часу, ресурсів або схильності до поїздок до Парижа щовихідних.

Близько 1100 людей вказали у соцмережі Facebook про намір відвідати мітинги в Парижі.

Нагадаємо, 27 квітня у Страсбурзі (Франція) під час чергової акції протесту руху "жовтих жилетів" відбулися зіткнення, у результаті чого постраждали люди.

Як писало РБК-Україна, 20 квітня у Парижі поліція застосувала водомети для розгону акції "жовтих жилетів" на площі Республіки. Під час акції протесту "жовтих жилетів" в столиці Франції були затримані 189 осіб.

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