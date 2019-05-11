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Во Франции "желтые жилеты" снова вышли на протесты

Новости » Происшествия    11.05.2019 - 16:50
Во Франции "желтые жилеты" снова вышли на протесты
Фото: протесты "желтых жилетов" 11 мая (скриншот)

Движение хочет активизировать массовые акции после рекордно низкого уровня явки на прошлых выходных

На субботу, 11 мая, наибольшие протесты "желтых жилетов" запланированы во французских городах Нант и Лион. Об этом сообщает издание Le Parisien.

Издание отмечает, что движение стремится активизировать массовые акции после рекордно низкого уровня явки на прошлых выходных.

При этом подчеркивается, что почти через шесть месяцев после начала движения поддержка "желтых жилетов" снижается. В демонстрациях на прошлой неделе участвовали менее 19 тысяч человек по всей стране, по данным французского министерства внутренних дел, и 40 291 человек, как утверждают протестующие. В обоих случаях это были наименьшие цифры от начала движения.

Указано, что "желтые жилеты" надеются, что, проводя большие митинги в других крупных городах, они будут привлекать сторонников, которые не имеют времени, ресурсов или склонности к поездкам в Париж каждые выходные.

Около 1100 человек указали в соцсети Facebook о намерении посетить митинги в Париже.

Напомним, 27 апреля в Страсбурге (Франция) во время очередной акции протеста движения "желтых жилетов" произошли столкновения, в результате чего пострадали люди.

Как писало РБК-Украина, 20 апреля в Париже полиция применила водометы для разгона акции "желтых жилетов" на площади Республики. Во время акции протеста "желтых жилетов" в столице Франции были задержаны 189 человек.

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