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У Франції під час протесту "жовтих жилетів" постраждали люди

Новини » Надзвичайні події    28.04.2019 - 04:03
У Франції під час протесту "жовтих жилетів" постраждали люди
Фото: протести у Франції (AFP)

Поліція затримала понад 40 демонстрантів

У суботу, 27 квітня, у Страсбурзі (Франція) під час чергової акції протесту руху "жовтих жилетів" сталися сутички, в результаті чого постраждали люди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як повідомляється, протестувальники намагалися пройти маршем до будівлі Європейського парламенту. Під час акції виникли сутички з поліцією. Щоб відігнати демонстрантів правоохоронці використали сльозогінний газ.

Зазначається, що в результаті сутичок між поліцією та маніфестантами постраждали щонайменше 6 осіб. Правоохоронці затримали 42 протестувальників.

За даними Міністерства внутрішніх справ Франції, участь у протестах по всій країні взяли майже 5,5 тис. осіб.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон виклав перші конкретні заходи, які будуть прийняті у відповідь на занепокоєння, висловлені в ході понад 10 тис. дебатів, які відбулися по всій країні, а також майже 2 млн пропозицій, зроблених в інтернеті. Макрон заявив, що Франція "значно" скоротить податок на прибуток.

Додамо, 20 квітня у Парижі поліція застосувала водомети для розгону акції "жовтих жилетів" на площі Республіки. Під час акції протесту "жовтих жилетів" у столиці Франції було затримано 189 осіб.

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