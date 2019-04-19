У Франції заявили про загрозу обвалення частин Нотр-Дама

Після пожежі в Нотр-Дам де Парі зберігається загроза обвалення трьох елементів собору. Про це заявив міністр культури Франції Франк Ріестер, передає Le Figaro.

За словами Ріестера, у соборі Нотр-Дам де Парі виявлено три вразливі точки. Перша з них розташована в північному трансепті собору - трикутний елемент довжиною близько 15 метрів, який перетинає фасад, більше не підтримується балками даху. Передбачається, що в разі падіння такий елемент може зруйнувати більшу частину північного фасаду.

Також побоювання викликає західний фронтон між двома дзвіницями, так як в результаті пожежі обрушилися перекриття, на які він спирався. Третім проблемним елементом є кут південної дзвіниці, який деформувався в результаті нагрівання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Собор Паризької Богоматері закриють для відвідувачів на шість років після масштабної пожежі.

Також стало відомо, що мерія Парижа прийняла рішення побудувати поруч з Нотр-Дам де Парі тимчасовий дерев'яний собор. Дерев'яна споруда залишиться на площі перед собором до кінця відновлювальних робіт, які, за обіцянкою президента Франції Еммануеля Макрона, буде завершено за п'ять років.