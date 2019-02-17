У Франції завели 140 кримінальних справ проти поліцейських

Правоохоронців звинувачують у застосуванні сили під час акцій "жовтих жилетів"

Во Франции открыли 140 производств в отношении возможного применения чрезмерной силы против демонстрантов во время акций протеста движения "желтых жилетов". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

По словам госсекретаря Министерства внутренних дел Франции Лорана Нуньеса, Генеральная инспекция Национальной полиции завела 140 дел о превышении обязанностей работниками полиции во время акций движения "желтых жилетов".

"140 расследований ведется по подозрению в насилии со стороны полиции. При этом каждый раз, когда говорят о насилии со стороны правоохранителей, мы видим, что действия сотрудников полиции оказываются соразмерны чрезвычайно агрессивным нападениям со стороны хулиганов", - заявил Нуньес.

Напомним, что сегодня, 17 февраля, в Париже участники движения "желтых жилетов" начали марш протеста от Триумфальной арки к Марсовому полю.

Кроме того, французские политические силы и правящая партия Эммануэля Макрона "Вперед, республика!" объявили о проведении акций против антисемитизма во Франции. Акции запланированы на вторник, 19 февраля.

Напомним, что во время вчерашней акции протеста, организованной движением "желтых жилетов" в Париже полиция задержала по меньшей мере 29 демонстрантов.