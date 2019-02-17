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У Франції завели 140 кримінальних справ проти поліцейських

Новини » Надзвичайні події    17.02.2019 - 18:16
У Франції завели 140 кримінальних справ проти поліцейських
Фото: протести "жовтих жилетів" у Франції (twitter.com/KareemN96)

Правоохоронців звинувачують у застосуванні сили під час акцій "жовтих жилетів"

У Франції відкрили 140 проваджень щодо можливого застосування надмірної сили проти демонстрантів під час акцій протесту руху "жовтих жилетів". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

За словами держсекретаря Міністерства внутрішніх справ Франції Лорана Нуньєса, Генеральна інспекція Національної поліції завела 140 справ щодо перевищення обов'язків працівниками поліції під час акцій руху "жовтих жилетів".

"140 розслідувань ведеться за підозрою в насильстві зі сторони поліції. При цьому кожного разу, коли говорять про насильство зі сторони правоохоронців, ми бачимо, що дії працівників поліції виявляються співрозмірними надзвичайно агресивним нападам з боку хуліганів", - заявив Нуньєс.

Нагадаємо, що сьогодні, 17 лютого, у Парижі учасники руху "жовтих жилетів" розпочали марш протесту від Тріумфальної арки до Марсового поля.

Крім того, французькі політичні сили та правляча партія Еммануеля Макрона "Вперед, республіко!" оголосили про проведення акцій проти антисемітизму у Франції. Акції заплановані на вівторок, 19 лютого.

Нагадаємо, що під час вчорашньої акції протесту організованої рухом "жовтих жилетів" у Парижі поліція затримала щонайменше 29 демонстрантів.

У Франції учасники акції "жовтих жилетів" напали на поліцейську машину У Парижі затримали більше десяти протестувальників
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