У Франції затримали 14 учасників руху "жовтих жилетів"

Правоохоронці проводять перевірки учасників протесту

Во французской Валенсии полиция задержала 14 участников движения "желтых жилетов", которые вышли сегодня, 2 февраля 2019 года, на очередную антиправительственную акцию протеста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Как сообщается, в ходе обысков и проверок участников акции протеста правоохранители задержали 14 человек, у которых обнаружили и изъяли оружие и запрещенные предметы.

Напомним, что сегодня во Франции начались новые антиправительственные акции протеста движения "желтых жилетов". Протестующие собираются в Париже почтить раненых во время столкновений с правоохранителями участников движения. От начала протестов "желтых жилетов" во Франции в результате инцидентов связанных с акциями погибли 10 человек.

Ранее РБК-Украина сообщало, что во Франции полицейским разрешили стрелять на митингах резиновыми патронами. Государственный совет Франции отклонил требование запретить полицейским использовать гранатометы (LBD), что стреляют резиновыми пулями и снарядами, во время акций "желтых жилетов".

Напомним, в Париже состоялся митинг "красных шарфов" в противовес движению "желтых жилетах". Его сторонники выступили против насильственных методов, которые применяют участники движения "желтых жилетов".