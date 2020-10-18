У Франції затримали 11 підозрюваних через вбивство вчителя

Фото: вбивство вчителя у Франції (twitter.com/BencheikhGhaleb)

У Франції правоохоронці затримали 11 осіб, підозрюваних у причетності до вбивства вчителя історії, який демонстрував карикатури на пророка Мухаммеда. Серед них батьки чеченця, який скоїв напад, а також його дід та молодший брат.

Про це повідомляє Le Figaro.

Як повідомляється, французькі поліцейські затримали батька студента, який оприлюднив у соцмережах відео з погрозами на адресу вчителя. Також були затримані ще кілька людей, які спілкувалися з нападником незабаром перед вбивством.

Серед взятих під варту - відомий активіст-ісламіст Абдельхакім Сефріві. Днями він опублікував відео, в якому засуджує викладача.

Нагадаємо, інцидент стався у місті Конфлан-Сент-Оноріон. Нападником був 18-річний чеченець, який народився в Москві. Він на законних підставах проживав у Франції як біженець. Сам нападник не був студентом коледжу. Його застрелив один із співробітників поліції.

Президент Франції Емманюель Макрон вже назвав подію "ісламським терактом".

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що у Франції затримали дев'ять осіб у справі про вбивство вчителя чеченцем.