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Во Франции задержали 11 подозреваемых из-за убийства учителя

Конфлан-Сент-Онорион, Воскресенье 18 октября 2020 13:55
Во Франции задержали 11 подозреваемых из-за убийства учителя
Фото: убийство учителя в Франции twitter.com/BencheikhGhaleb)
Автор: Андрей Козловский

Во Франции правоохранители задержали 11 человек, подозреваемых в причастности к убийству учителя истории, который демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Среди них родители чеченца, который совершил нападение, а также его дед и младший брат.

Об этом сообщает Le Figaro.

Как сообщается, французские полицейские задержали отца студента, который обнародовал в соцсетях видео с угрозами в адрес учителя. Также были задержаны еще несколько человек, которые общались с нападающим вскоре перед убийством.

Среди взятых под стражу - известный активист-исламист Абдельхаким Сефриви. На днях он опубликовал видео, в котором осуждает преподавателя.

Напомним, инцидент произошел в городе Конфлан-Сент-Онорион. Нападающим был 18-летний чеченец, который родился в Москве. Он на законных основаниях проживал во Франции как беженец. Сам нападающий не был студентом колледжа. Его застрелил один из сотрудников полиции.

Президент Франции Эмманюэль Макрон уже назвал произошедшее "исламским терактом".

Также ранее РБК-Украина сообщало, что во Франции задержали дев'ять человек в деле об убийстве учителя чеченцем.

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