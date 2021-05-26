У Франції виявили близько 50 випадків "дуже рідкісного" варіанту COVID
У Франції близько у 50 осіб виявили новий варіант COVID-19, який регіональний орган охорони здоров’я описав як "дуже рідкісний". Через це у країні створили додаткові центри тестування.
Про це повідомляє The Guardian.
Хоча новий штам і назвали "варіантом Бордо", професор Патрік Дехейл, науковий та медичний радник місцевого органу охорони здоров’я, заявив, що це насправді мутація так званого британського варіанту (В.1.1.7).
Багато з тих, хто отримав позитивні результати, були учнями школи в районі міста Бакалалан та їхніми батьками. Жоден з них не був госпіталізований.
Дехайл розповів, що у людей з новим варіантом проявляються "звичайні симптоми" або їх немає взагалі. Він додав, що всі вакцини, що є у Франції - PfizerBioNTech, Moderna, AstraZeneca та Janssen - ефективні проти цього варіанту.
Близько 80% усіх нових випадків захворювання на COVID у Франції є "британським варіантом", більш заразним від оригінального коронавірусу.
Нагадаємо, 19 травня у Франції барам, кафе та ресторанам вперше з жовтня 2020 року дозволили відкривати свої літні тераси для відвідувачів. Також цього дня відкрилися всі магазини, які не входять в категорію"найбільш важливих".
Наприкінці квітня президент Франції Еммануель Макрон повідомив про "чотири етапи" скасування обмежень та пом'якшення локдауну. Згідно з ними, комендантська година має бути повністю скасована 30 червня.