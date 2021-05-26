У Франції виявили близько 50 випадків "дуже рідкісного" варіанту COVID

У Франції близько у 50 осіб виявили новий варіант COVID-19, який регіональний орган охорони здоров’я описав як "дуже рідкісний". Через це у країні створили додаткові центри тестування.

Хоча новий штам і назвали "варіантом Бордо", професор Патрік Дехейл, науковий та медичний радник місцевого органу охорони здоров’я, заявив, що це насправді мутація так званого британського варіанту (В.1.1.7).

Багато з тих, хто отримав позитивні результати, були учнями школи в районі міста Бакалалан та їхніми батьками. Жоден з них не був госпіталізований.

Дехайл розповів, що у людей з новим варіантом проявляються "звичайні симптоми" або їх немає взагалі. Він додав, що всі вакцини, що є у Франції - PfizerBioNTech, Moderna, AstraZeneca та Janssen - ефективні проти цього варіанту.

Близько 80% усіх нових випадків захворювання на COVID у Франції є "британським варіантом", більш заразним від оригінального коронавірусу.