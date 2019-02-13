У Франції винесли вироки 1800 учасникам протестів "жовтих жилетів"

Прем'єр-міністр Франції засудив протести у Франції

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что около 1800 участникам протестов движения "желтых жилетов" во Франции вынесли приговоры. Еще 1400 протестующих ожидают вынесения приговора, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Bloomberg.

Премьер очередной раз осудил протесты во Франции.

Напомним, 9 февраля во время массовых протестов в Париже полиция задержала 36 человек. Также во время акции протеста движения "желтых жилетов" возникли столкновения между полицией и демонстрантами. Чтобы разогнать протестующих правоохранители использовали слезоточивый газ.

РБК-Украина сообщало, что во Франции полицейским разрешили стрелять на митингах резиновыми патронами. Государственный совет Франции отклонил требование запретить полицейским использовать гранатометы (LBD), что стреляют резиновыми пулями и снарядами, во время акций "желтых жилетов".

Отметим, что президент Эммануэль Макрон рассуждает провести 26 мая во Франции референдум из-за протестов "желтых жилетов".