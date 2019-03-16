У Франції поновилися протести "жовтих жилетів"

У Парижі поліція заарештувала 20 протестувальників

В субботу, 16 марта, во Франции возобновились антиправительственные акции протеста движения "желтых жилетов". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Как сообщается, в Париже несколько сотен протестующих собрались рядом с Триумфальной аркой и на Елисейских полях, где демонстранты находятся в окружении полиции.

Отмечается, что минимум 20 участников движения "желтых жилетов" были арестованы правоохранителями. По предварительным данным, у протестующих могли обнаружить запрещенные предметы, что стало причиной их ареста.

Напомним, в минувшую субботу, 9 марта, на акции протеста движения "желтых жилетов" во Франции вышли около 28,6 тысяч человек. По меньшей мере 3 тысячи протестующих вышли на улицы Парижа.

Кроме того, во Франции на акциях "желтых жилетов", которые происходили 9 марта, арестовали 13 протестующих. Демонстранты бросали в полицию бутылки, в ответ стражи порядка применили слезоточивый газ, это привело к столкновениям между сторонами и к новым задержаниям.

Ранее в Париже "желтые жилеты" заблокировали мост возле Эйфелевой башни. Активисты движения "желтых жилетов" перекрыли Йенский мост в знак протеста из-за невыполнения положений Парижского соглашения о климате, две группы демонстрантов сели на асфальт на въездах на мост.