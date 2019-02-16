У Франції поновилися протести "жовтих жилетів"

У Парижі відбулися сутички з поліцією

В субботу, 16 февраля, во Франции началась 14-я волна антиправительственных акций протеста движения "желтых жилетов". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Как сообщается, в Париже "желтые жилеты" перекрыли Елисейские поля. В 5-м округе города возникли стычки между протестующими и сотрудниками парижской полиции. Чтобы разогнать агрессивных участников акции правоохранители использовали слезоточивый газ.

Кроме Парижа акции протеста происходят в Нанте, Марселе, Тулузе, Бордо и других городах Франции.

В Нанте в антиправительственном протесте принимают участие не менее 1,3 тыс. "желтых жилетов".

Напомним, ранее сообщалось, что во Франции вынесли приговоры около 1,8 тыс. участникам антиправительственных протестов движения "желтых жилетов". Еще 1400 протестующих ожидают вынесения приговора.

Как писало РБК-Украина, 9 февраля, во время 13-й волны антиправительственных протестов "желтых жилетов", в Париже правоохранители задержали 36 человек. Также во время акции между протестующими и правоохранителями произошли столкновения, в ходе которых полиция применила слезоточивый газ.

Добавим, во Франции полицейским разрешили стрелять на митингах резиновыми патронами. Государственный совет Франции отклонил требование запретить полицейским использовать гранатометы (LBD), что стреляют резиновыми пулями и снарядами, во время акций "желтых жилетов".