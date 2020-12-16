ЄК пропонує країнам Євросоюзу розпочати вакцинацію від COVID в один день

Фото: Урсула фон дер Ляєн (flickr com european_parliament)

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн пропонує країнам-учасницям Євросоюзу розпочати вакцинацію від COVID в один день. Вакцина для цього з'явиться вже наступного тижня.

Про це вона заявила у зверненні до Європарламенту, передає DPA.

"Давайте почнемо як можна швидше вакцинацію разом в один і той же день, щоб пройти через цю пандемію", - заявила фон дер Ляєн.

Зазначимо, ці заяви прозвучали на наступний день після того, як Європейське медичне агентство (EMA) повідомило, що схвалить вакцину Pfizer / BioNTech до 21 грудня.

"Протягом тижня буде дозволено першу вакцину, так що вакцинація може розпочатися негайно", - додала фон дер Ляєн.

Вона підкреслила, що Євросоюз закупив широкий спектр різних вакцин, і їх буде більш ніж достатньо для всіх громадян ЄС.

Також повідомляється, що Італія, Німеччина, Франція, Іспанія, Бельгія, Нідерланди, Люксембург і Швейцарія заявили про намір координувати запуск своїх програм вакцинації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна може почати вакцинацію від СOVID-19 в лютому.

У той же час українська влада просять просить ВООЗ прискорити поставки COVID-вакцини.