COVAX рекомендує Україні підготувати інфраструктуру для вакцинації

Фото: вакцина (РБК-Україна)

У відповідь на запит України глобальна ініціатива COVAX рекомендує підготувати інфраструктуру для зберігання і доставлення вакцини. Глобальний альянс з вакцин та імунізації отримав заявку ще 5 грудня.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" повідомив в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін.

Він уточнив, що в першій половині наступного року COVAX планує доставляти вакцину країнам. І нагадав, що Україна має отримати 8 млн доз, чого вистачить на щеплення 4 млн осіб, оскільки вакцина вводиться два рази з проміжком 21 день.

Також, за словами Кузіна, за 2,6 млрд гривень, які закладені в проєкт бюджету, планується купувати вакцину від COVID-19 за межами глобальної ініціативи COVAX.

Нагадаємо, 8 грудня стало відомо, що Україна подала першу частину заявки на постачання вакцини від коронавірусу в рамках механізму COVAX.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше в.о. голови Центру громадського здоров'я Ігор Кузін заявив, що вакцина від коронавірусу в аптеках України з'явиться не раніше осені 2021 року.

Зазначимо, Британія першою із західних країн почала вакцинацію від COVID-19. Зараз там прищеплюють медиків і літніх людей.

У новому випуску ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" 11 грудня очевидці розповідають, через які жахи проходять полонені в ОРДЛО. Також гості студії, серед яких Міхеіл Саакашвілі, Олексій Данілов, Ігор Кузін, Михайло Радуцький та інші, дискутують на тему жорсткого карантину в Україні через пандемію коронавірусу, обговорюють російську вакцину і не тільки.

"Свобода слова Савіка Шустера" від 11 грудня

Нагадаємо, у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про те, наскільки готова інфраструктура України для проведення масової вакцинації.

Максим Степанов

Також біолог-генетик Олександр Коляда розповів про технології, які використовувалися при створенні вакцин проти коронавирусу.

Олександр Коляда

А завідуюча кафедрою епідеміології ЛНМУ Наталія Виноград прокоментувала страхи батьків, пов'язані з вакцинацією.

Наталія Виноград

Не обійшлося й без скандалів. Так, наприклад, пропонуємо подивитися суперечку між народним депутатом Олексієм Гончаренком та міністром Максимом Степановим про фінансування щодо проведення вакцинації в Україні.

Степанов і Гончаренко

Минулого тижня також голова Комітету ВРУ з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха розповів про податкові ініціативи, які спровокували протести ФОПів, та про те, чому влада змінила свою позицію щодо їх впровадження.

Дмитро Наталуха