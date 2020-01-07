У Франції посилились протести

Французькі профспілки в ході акцій протесту заблокували кілька нафтопереробних заводів, щоб створити штучний дефіцит пального на автозаправних станціях. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Заблоковані нафтопереробні заводи Exxon Mobil France. Профспілки обіцяють продовжувати блокування щонайменше до п'ятниці. Міністерство охорони навколишнього середовища заявило, що всі французькі НПЗ продовжують функціонувати, але у п'яти з семи тимчасово виникли труднощі - протестувальники заблокували виїзд з них.

Прем'єр-міністр Франції Едуар Філіпп заявив, що країні не загрожує дефіцит палива, і що поліція забезпечить, щоб нафтобази не були заблоковані.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що у Франції верховний комісар по пенсіях Жан-Поль Делевое подав у відставку. Відставка пов'язується з неможливістю влади скасувати пенсійну реформу, за якою в країні почалися масові страйки.

Останній раз у Франції масштабні протести відбувалися в середині листопада. Тоді в результаті заворушень було затримано більше 100 осіб в Парижі.

Всього в листопаді в акціях протесту руху "жовтих жилетах" у Франції взяли участь понад 28 тисяч осіб, серед яких 147 осіб були затримані.