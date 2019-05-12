ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Франції на вулиці сталася стрілянина, є поранені

Новини » Надзвичайні події    12.05.2019 - 19:57
У Франції на вулиці сталася стрілянина, є поранені
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В результаті стрілянини постраждало 6 осіб

У французькому місті Ам'єн вночі в неділю, 12 травня, відбулася стрілянина, в результаті чого 6 людей отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France Bleu.

Повідомляється, що стрілянина почалася в будівлі громадської організації на Авеню де ла Пасив, але незабаром продовжилася на вулиці.

В результаті стрілянини 6 осіб були доставлені в лікарню. П'ятеро поранених отримали поранення руки і ноги і незабаром, після отримання медичної допомоги були відпущені додому.

Правоохоронці почали розслідування у справі і було затримано кілька осіб. Також у прокуратурі розповіли, що в даний час не встановлені обставини стрілянини.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Лондоні сталася стрілянина в мечеті. Під обстріл потрапила мечеть "Семи королів" (Seven Kings Mosque), у неї в цей час зібралися віруючі для вечірньої молитви, постріли зробив невідомий чоловік з пістолета.

Нагадаємо, США в школі сталася стрілянина, є поранені. Повідомляється, що двоє підозрюваних перебувають під вартою, відомо, що в школі, де сталася стрілянина, навчається 1500 чоловік

У Парижі екоактивісти розлили 300 літрів бутафорської крові У Франції під час сутичок на акціях "жовтих жилетів" постраждали поліцейські
Новини України ФранціяСтрільба
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся