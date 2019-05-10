У Лондоні сталася стрілянина в мечеті

Фото: вхід у мечеть Seven Kings Mosque (skmet.co.uk)

Ніхто не постраждав, поліція охоронятиме мечеть протягом ночі

У приміському районі Лондона - Ілфорд, сталась стрілянина у мечеті, через що поліції довелося оточити будівлю та заблокувати її. Як інформує РБК-Україна, про це повідомляє Daily Mirror із посиланням на міську поліцію Лондона.

Зазначається, що під обстріл потрапила мечеть "Семи королів" (Seven Kings Mosque). У ній саме зібралися віруючі для вечірньої молитви. Постріли здійснив невідомий чоловік із пістолета.

"Співробітники поліції перебувають на місці, де було зроблено постріли на вулиці Хай-роуд в "Семи королях". Ніхто не постраждав. Значна присутність поліції збережеться протягом ночі", - повідомили у поліції Лондона.

Наразі правоохоронці розшукують стрілка. При цьому поліція не розглядає даний інцидент як випадок тероризму.

Нагадаємо, 15 березня 2019 у Новій Зеландії група невідомих влаштувала стрілянину в двох мечетях в Крайстчерчі. В результаті стрілянини в двох мечетях в Новій Зеландії, за даними місцевих правоохоронців, загинули 49 людей.

А 30 січня на Філіппінах в місті Замбоанга на острові Мінданао невідомий кинув у мечеть гранату, в результаті вибуху загинули щонайменше дві людини, ще четверо були поранені.