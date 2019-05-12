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Во Франции на улице произошла стрельба, есть раненные

Новости » Происшествия    12.05.2019 - 19:57
Во Франции на улице произошла стрельба, есть раненные
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В результате стрельбы пострадало 6 человек

Во французском городе Амьен ночью в воскресенье, 12 мая, произошла стрельба, в результате чего 6 человек получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France Bleu.

Сообщается, что стрельба началась в здании общественной организации на Авеню де ла Пассив, но вскоре продолжилась на улице. 

В результате стрельбы 6 человек были доставлены в больницу. Пятеро раненых получили ранения в руки и ноги и вскоре, после получения медицинской помощи были отпущены домой.

Правоохранители начали расследование по делу и было задержано несколько человек. Также в прокуратуре рассказали, что в данное время обстоятельства стрельбы не установлены.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Лондоне произошла стрельба в мечети. Под обстрел попала мечеть "Семи королей" (Seven Kings Mosque), в ней в это время собрались верующие для вечерней молитвы, выстрелы совершил неизвестный мужчина из пистолета.

Напомним, в США в школе произошла стрельба, есть раненые. Сообщается, что двое подозреваемых находятся под стражей, известно, что в школе, где произошла стрельба, обучаются 1500 человек

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