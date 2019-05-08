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У США в школі сталася стрілянина, є поранені

Новини » Надзвичайні події    08.05.2019 - 01:04
У США в школі сталася стрілянина, є поранені
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Поліція затримала двох осіб

В передмісті Денвера в школі сталася стрілянина, в результаті якої постраждали дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Повідомляється, що двоє підозрюваних перебувають під вартою. Відомо, що в школі, де сталася стрілянина, навчається 1500 людей..

В даний час не повідомляється, хто був поранений або характер травми.

Нагадаємо, 1 травня в студентському містечку університету американського штату Північна Кароліна сталася стрілянина, в результаті якої загинули 2 людини. Невідомий відкрив стрілянину біля одного з дому університету, який знаходиться в місті Шарлотт.

Раніше у США невідомий влаштував стрілянину в школі в штаті Каліфорнія. У результаті збройного нападу на синагогу в місті Повий в окрузі Сан-Дієго загинула одна людина, ще 3 отримали поранення.

Раніше повідомлялося, що в Данії невідомі відкрили стрілянину в місті Херсхольм, кілька людей отримали поранення.

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