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У Франції вбили чеченського блогера, який критикував Кадирова

Новини » В світі     04.02.2020 - 12:08
У Франції вбили чеченського блогера, який критикував Кадирова
Фото: Імран Алієв (facebook.com/imran.aliev.984)

Алієв раніше повідомляв про замах на нього минулого літа

У французькому Ліллі знайшли вбитим 44-річного чеченського блогера Імрана Алієва, який раніше виступав з критикою на адресу глави Чечні Рамзана Кадирова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Parisien.

Повідомляється, що тіло блогера було виявлено з численними ножовими пораненнями грудей в одному з готелів в минулий четвер, 30 січня. Напередодні він прибув в місто з Брюсселя в супроводі невідомої людини.

"Це вбивство має всі характеристики політичного мотиву. Але ми повинні зберігати обережність", - заявило джерело в місцевій поліції.

Блогер Алієв також відомий під псевдонімом Мансур Старий. Він регулярно викладав на своїй сторінці в Facebook і YouTube відеоролики з критикою на адресу Кадирова, в яких звинувачував лідера Чечні у порушенні прав людини. В одному з відео він повідомляв, що минулого літа на нього було здійснено замах.

Раніше РБК-Україна писало, що днями в Лондоні невідомий, озброєний ножем, вчинив напад на людей. В результаті в лікарню потрапили троє постраждалих. Поліція застрелила нападника. Пізніше відповідальність за напад на себе взяла терористична організація "Ісламська держава".

Також повідомлялося, що у Франції 3 лютого на співробітника правоохоронних органів невідомий чоловік напав з ножем, в результаті чого поліцейський отримав поранення в руку. Інцидент стався в будівлі жандармерії в комуні Дьез на сході країни.

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