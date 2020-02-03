У Франції чоловік з ножем напав на поліцейського

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Нападник був поранений

У Франції на співробітника правоохоронних органів невідомий чоловік напав з ножем, в результаті чого поліцейський отримав поранення в руку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Як повідомляється, інцидент стався в будівлі жандармерії в комуні Дьез на сході країни.

Захищаючись від нападу, поліцейський спочатку використовував газовий балончик, а після цього застосував вогнепальну зброю.

"Був відкритий вогонь жандармом в Дьезе щодо людини, який, як мені сказали, був озброєний ножем", - заявив прокурор Крістьяна Меркурі.

Нападник був поранений, інформації про його можливі мотиви не наводиться.

Нагадаємо, 2 лютого в центрі Гента на заході Бельгії невідомий напав з ножем на перехожих, в результаті нападу поранення отримали дві людини. Поліцейський патруль відкрив вогонь по нападнику і нейтралізував його, поранивши руку.

Крім того, в Лондоні кілька людей отримали ножові поранення в районі Стретем. Співробітники правоохоронних органів застрелили нападника.