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Во Франции убили чеченского блогера, критиковавшего Кадырова

Новости » В мире     04.02.2020 - 12:08
Во Франции убили чеченского блогера, критиковавшего Кадырова
Фото: Имран Алиев (facebook.com/imran.aliev.984)

Алиев ранее сообщал о покушении на него прошлым летом

Во французском Лилле нашли убитым 44-летнего чеченского блогера Имрана Алиева, который ранее выступал с критикой в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Parisien.

Сообщается, что тело блогера было обнаружено с многочисленными ножевыми ранениями груди в одном из отелей в прошлый четверг, 30 января. Накануне он прибыл в город из Брюсселя в сопровождении неизвестного человека.

"Это убийство имеет все характеристики политического мотива. Но мы должны сохранять осторожность", - заявил источник в местной полиции.

Блогер Алиев также известный под псевдонимом Мансур Старый. Он регулярно выкладывал на своей странице в Facebook и YouTube видеоролики с критикой в адрес Кадырова, в которых обвинял лидера Чечни в нарушении прав человека. В одном из видео он сообщал, что прошлым летом на него было совершено покушение.

Ранее РБК-Украина писало, что днями в Лондоне неизвестный, вооруженный ножом, совершил нападение на людей. В результате в больницу попали трое пострадавших. Полиция застрелила нападавшего. Позже ответственность за нападение на себя взяла террористическая организация "Исламское государство".

Также сообщалось, что во Франции 3 февраля на сотрудника правоохранительных органов неизвестный мужчина напал с ножом, в результате чего полицейский получил ранения в руку. Инцидент произошел в здании жандармерии в коммуне Дьез на востоке страны.

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