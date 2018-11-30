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Мітинги у Франції: на зустріч з прем'єром прибув один представник протестантів

Новини » Політика    30.11.2018 - 17:10
Мітинги у Франції: на зустріч з прем'єром прибув один представник протестантів
Фото: Едуар Філіп (wikimedia.org)

При цьому залишається неясним, чи мають намір приєднатися до переговорів інші представники протестного руху

Прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп у п'ятницю, 30 листопада, приймає делегацію представників протестного руху "Жовті жилети". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Franceinfo.

Зустріч повинна була початися в офіційній резиденції французького прем'єра в 15:00. Однак, за даними радіостанції Franceinfo, до цього часу до палацу прибув лише один з офіційних представників руху - Жазон Ербер.

Після прибуття він заявив журналістам, що "не чекає нічого від цієї зустрічі". При цьому залишається неясним, чи мають намір приєднатися до переговорів інші представники протестного руху.

Французькі ЗМІ нагадують, що на суботу в Парижі запланована чергова масова акція.

Нагадаємо, у ході протестів проти підвищення цін на бензин у Франції постраждало 528 осіб. Глава МВС розповів, що серед 528 постраждали 17 чоловік мають серйозні поранення. Також він додав, що серед отримали травми в ході протестів - 92 є співробітниками правоохоронних органів.

Президент Франції Еммануель Макрон розкритикував протестувальників. У повідомленні на Twitter він подякував правоохоронців і затаврував "ганьбою" тих, хто атакував поліцейських, вдавався до насильницьких дій проти інших громадян і журналістів.

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