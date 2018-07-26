У В'єтнамі розбився Су-22, є загиблі

На місце аварії вирушили рятувальники, але проведення операції ускладнюється сильними дощами

Винищувач Військово-повітряних сил В'єтнаму Су-22 зазнав аварії на півночі країни, в результаті чого два пілоти загинули. Про це повідомляє ресурс Vietnam.net.

Місцева влада інформує, що Су-22 зазнав аварії у горбистій місцевості в провінції Нгеан, що в 300 км на південь від Ханоя.

Відзначається, що літак виконував тренувальний політ. Він вилетів з аеропорту Сан-Ванг в районі Тхо Сюань.

На борту знаходилися два підполковники - Хуат Манхе Три і Фам Джиан Нам.

На місце інциденту вирушили рятувальники, проте проведення операції ускладнюється сильними дощами.

Причина аварії з'ясовується.

Нагадаємо, 17 липня у ході аварії вертольота морської піхоти Південної Кореї у військовому аеропорту міста Пхохан на південному сході республіки п'ятеро людей загинули і одна постраждала. Вертоліт проводив випробувальний політ після ремонту, а потім звалився вниз із висоти десять метрів і загорівся.

Як писало РБК-Україна, вертоліт Gazelle збройних сил Франції в Кот-д'Івуарі розбився під час навчань. У результаті аварії загинув пілот, ще один військовий був поранений. Зазначалося, що пілот вертольота загинув від отриманих травм.