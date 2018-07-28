Во Франции разбился небольшой самолет, погибли двое людей

Двое из пассажиров остались живы и смогли подать сигнал тревоги

На юго-востоке Франции разбился небольшой самолет, в результате чего погибли двое людей. Об этом сообщает Europe1.

Как отмечается, катастрофа произошла утром неподалеку от административного центра департамента - города Шарлевиль-Мезьер. По предварительным данным, пилот заметил проблемы с двигателем вскоре после взлета. Он пытался посадить самолет на взлетную полосу, однако зацепил верхушку дерева возле нее.

На борту самолета находилось трое пассажиров и пилот. Двое из них - в возрасте 20 и 32 лет - остались живы и смогли подать сигнал тревоги. Но 68-летний пилот и третий пассажир погибли. По факту катастрофы проводится расследование.

Напомним, что во Вьетнаме разбился Су-22, в результате чего два пилота погибли. Самолет выполнял тренировочный полет. Он вылетел из аэропорта Сан-Ванг в районе Тхо Сюань.

На борту находились два подполковника - Хуат Манхе Три и Фам Джиан Нам. На место инцидента отправились спасатели, однако проведение операции осложнялись сильными дождями.

Также в Индии розбился истребитель Миг-21, в результате чего пилот погиб. Самолет вылетел с авиабазы города Патханкот. Вскоре контакт с истребителем была потеряна. На земле после падения самолета вспыхнул пожар. Его потушили местные жители.