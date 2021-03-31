У Франції розширюють карантин на всю країну

"Обмеження, які вже діють в 19 департаментах, будуть поширюватися на всю територію Франції з цієї суботи на чотири тижні", - сказав Макрон.

За його словами, влада посилить контроль громадського порядку, щоб не допустити незаконних масових зібрань у період дії обмежень в рамках боротьби з поширенням інфекції.

"Ми не дозволимо окремим особистостям зруйнувати спільні здобутки. Контроль і санкції будуть посилені, щоб обмежити зборів та вживання алкоголю", - зазначив Макрон.

Французький президент заявив, що збережеться комендантську годину, який діє з 19:00 до 06:00

Він також вимагає перевести працівників на дистанційну роботу.

"Я закликаю всіх роботодавців і працівників підприємств вибирати віддалений формат роботи завжди, коли це можливо", - сказав Макрон.

Зокрема, будуть закриті магазини, які не належать до списку першочергових. Обмежені пересування з регіону в регіон.

Також будуть закритими кафе, ресторани, бари, культурні установи - музеї, театри, кінотеатри.