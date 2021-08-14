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У Франції пройшли чергові протести проти санітарних перепусток: є затримані

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Франції пройшла п'ята акція протесту проти санітарних перепусток. На вулиці французьких міст вийшли близько 215 тисячі осіб. Є затримані і постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

За даними МВС Франції, в Парижі на акцію вийшли 13,9 тисячі осіб. В ході маніфестації було затримано 11 учасників, один поліцейський отримав легкі травми.

У столиці Франції одночасно проходили три акції протесту. Одна з ходів стартувала з 12-го округу Порт Доре до площі кліше. Учасників цієї маніфестації супроводжували численні поліцейські.

На протест у Тулоні вийшло 22 тисячі осіб, у Ніцці - 6 тисяч, у Монпельє - 7,5 тисячі.

Агресивно себе повели учасники протестів у Ліоні. Поліція застосувала сльозогінний газ.

Нагадаємо, з 9 серпня у Франції діють обов'язкові санітарні перепустки для відвідування громадських місць.

Відзначимо, їх введення викликало в країні масштабні протести, в ході яких є постраждалі та заарештовані

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