Во Франции прошли очередные протесты против санитарных пропусков: есть задержанные

По данным МВД Франции, в Париже на акцию вышли 13,9 тысячи человек. В ходе манифестации было задержано 11 участников, один полицейский получил легкие травмы.

В столице Франции одновременно проходили три акции протеста. Одно из шествий стартовало из 12-го округа Порт Доре к площади Клише. Участников этой манифестации сопровождали многочисленные полицейские.

На протест в Тулоне вышло 22 тысячи человек, в Ницце - 6 тысяч, в Монпелье - 7,5 тысячи.

Агрессивно себя повели участники протестов в Лионе. Полиция применила слезоточивый газ.