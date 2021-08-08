У Франції пройшли масштабні протести проти пунктів санітарних перепусток. Є постраждалі і заарештовані.

Противники санітарних перепусток і обов'язкової вакцинації вийшли протестувати четверту суботу поспіль. Демонстрації пройшли в більш ніж 150 французьких містах.

У Парижі одночасно проходили відразу чотири демонстрації. Одна з них стартувала із західного передмістя Нейї-сюр-Сен до Паризької площі Шатле з ініціативи "жовтих жилетів". Ще один паризький кортеж рушив від Еколь мілітер за закликом правого руху "Патріоти" Флоріана Філіппо, що відколовся від Партії "Національне об'єднання".

У Парижі у зв'язку з протестами були мобілізовані приблизно три тисячі поліцейських і жандармів, як і в минулі вихідні.

Два дні тому Конституційна рада визнала законною більшу частину заходів, прописаних в новому законі про розширення застосування санітарних пропусків. З 9 серпня санітарні перепустки будуть потрібні для відвідування ресторанів і посадки на поїзди далекого прямування, вакцинація стане обов'язковою для співробітників лікарень і будинків престарілих. У зв'язку з цим у четвер протестна акція пройшла біля Пале-Руаяль, де засідає Конституційна рада.

За даними недавнього соцопитування організації Elabe, 37% французів підтримують протести проти санітарних перепусток, 48% - не схвалюють їх. Підтримка цього протестного руху набагато нижча, ніж була у "жовтих жилетів". Більше 61% французів підтримують обов'язкову вакцинацію для широкої публіки.

Маніфестації проти санітарних перепусток не обходяться без скандалів. Деякі з протестуючих наділи на себе жовті зірки, що отримало у Франції широке засудження. У представницькій раді єврейських організацій заявили, що "шоковані і обурені нелегітимним привласненням і фальсифікацією символів переслідування євреїв в роки Другої світової війни".

Станом на 19:00 влада зафіксувала 198 інцидентів, 35 затримань і сім незначних тілесних ушкоджень серед співробітників поліції.