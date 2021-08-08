Во Франции прошли масштабные протесты против пунктов санитарных пропусков. Есть пострадавшие и арестованные.

Противники санитарных пропусков и обязательной вакцинации вышли протестовать четвертую субботу подряд. Демонстрации прошли в более чем 150 французских городах.

В Париже одновременно проходили сразу четыре демонстрации. Одно из шествий стартовало из западного пригорода Нейи-сюр-Сен к парижской площади Шатле по инициативе "желтых жилетов". Еще один парижский кортеж двинулся от Эколь милитэр по призыву правого движения "Патриоты" Флориана Филиппо, отколовшегося от партии "Национальное объединение".

В Париже в связи с протестами были мобилизованы примерно три тысячи полицейских и жандармов, как и в прошлые выходные.

Два дня назад Конституционный совет признал законным большую часть мер, прописанных в новом законе о расширении применения санитарных пропусков. С 9 августа санитарные пропуска потребуются для посещения ресторанов и посадки на поезда дальнего следования, вакцинация станет обязательной для сотрудников больниц и домов престарелых. В связи с этим в четверг протестная акция прошла возле Пале-Руаяль, где заседает Конституционный совет.

По данным недавнего соцопроса организации Elabe, 37% французов поддерживают протесты против санитарных пропусков, 48% - не одобряют их. Поддержка этого протестного движения намного ниже, чем была у "желтых жилетов". Более 61% французов поддерживают обязательную вакцинацию для широкой публики.

Манифестации против санитарных пропусков не обходятся без скандалов. Некоторые из протестующих надели на себя желтые звезды, что получило во Франции широкое осуждение. В Представительском совете еврейских организаций заявили, что "шокированы и возмущены нелегитимным присвоением и фальсификацией символов преследования евреев в годы Второй мировой войны".

По состоянию на 19:00 власти зафиксировали 198 инцидентов, 35 задержаний и семь незначительных телесных повреждений среди сотрудников полиции.